Avaliação bancária à habitação subiu em dezembro para novo máximo desde 2008

O valor médio de avaliação bancária das habitações aumentou para 1.220 euros por metro quadrado (m2) em dezembro, mais cinco euros do que em novembro e um novo máximo, divulgou hoje o INE.

Este valor representa o 21.º mês de subidas consecutivas, e um novo máximo histórico desde 2008 (início da série), de acordo com as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quando comparado com novembro de 2018, o valor médio de avaliação dos apartamentos em dezembro subiu sete euros, para 1.284 euros por m2, enquanto nas moradias aumentou quatro euros, para 1.119 euros/m2.

Nos apartamentos, o valor mais elevado foi observado na região do Algarve (1.593 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (1.014 euros/m2).

Comparando com novembro, os Açores tiveram a maior subida (2,7 por cento) e o Centro a maior descida (-0,9 por cento), mas face a dezembro de 2017 os Açores apresentaram o maior crescimento (10,8 por cento).

O valor médio da avaliação para apartamentos T2 foi 1.294 euros/m2, mais oito euros do que em novembro, enquanto para os T3 houve uma subida de três euros, para 1.211 euros/m2, representando estas tipologias no seu conjunto 82,8 por cento das avaliações de apartamentos realizadas em dezembro.

Nas moradias, a avaliação bancária foi de 1.119 euros/m2, registando-se os valores mais elevados no Algarve (1.565 euros/m2) e Área Metropolitana de Lisboa (1.554 euros/m2) e o mais baixo no Centro (969 euros/m2).

Comparativamente com novembro, o Algarve apresentou o maior aumento (2,1 por cento) na avaliação bancária das moradias, enquanto no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa se registaram diminuições de 0,4 por cento.

Face ao mês anterior, o valor da tipologia T3 das moradias subiu nove euros, para 1.103 euros/m2, e o T4 desceu oito euros, para 1.155 euros/m2, representando estas tipologias 72 por cento das avaliações de moradias de dezembro.

Comparando com dezembro de 2017, o maior aumento no valor das moradias observou-se na Área Metropolitana de Lisboa (11,3 por cento) e o menor no Alentejo (2,0 por cento).

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Região Autónoma da Madeira (1,4 por cento) e a única exceção a estes aumentos verificou-se no Centro, com uma descida de 0,2 por cento.

Em comparação dezembro de 2017, o valor médio das avaliações para o conjunto da habitação aumentou 6,1 por cento (70 euros), tendo o valor de apartamentos e de moradias subido 7 por cento e 4,9 por cento, respetivamente.

A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se no Algarve (9,2 por cento) e a menor na Região Autónoma da Madeira (2,8 por cento).