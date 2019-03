Avaliação a Moçambique conjuga economia fraca e recursos naturais fortes

A agência de notação financeira Moody’s considerou hoje que o ‘rating’ atribuído a Moçambique reflete a fraqueza da economia e conjuga a limitada diversificação com o forte crescimento previsto devido à exploração de recursos naturais.

“O perfil de crédito de Moçambique (Caa3) reflete a ‘Baixa’ força da economia, equilibrando a limitada diversificação da economia e o baixo rendimento ‘per capita’ e o forte crescimento apoiado na exploração dos recursos naturais”, lê-se numa nota divulgada pela Moody’s.

Na análise, que pretende averiguar se os ‘ratings’ atribuídos a vários países e bancos africanos está adequada não só aos pares, mas também às condições da economia, os peritos da Moody’s escrevem que “a ‘Muito Baixa’ força institucional está baseada no fraco ranking nos Indicadores de Governação Mundiais e no histórico de fraca governação e de incumprimento financeiro”.

Por outro lado, acrescentam, a análise de ‘Muito Baixa’ relativamente à capacidade financeira “reflete a dívida pública e os défices orçamentais elevados, bem como os riscos cambiais”, ao passo que a suscetibilidade ‘Muito Elevada’ a eventos de risco motivados pelo risco de liquidez resulta de um acesso extremamente limitado a financiamento.

A Moody’s divulgou hoje um conjunto de análises aos principais países do continente africano, incluindo Angola, Moçambique, Nigéria, Egito, Ilhas Maurícias, Arábia Saudita, Omã e África do Sul, entre outros.

Segundo a mesma informação, a agência de ‘rating’ refere que conduz estas análises periódicas “através da revisão do portefólio, nas quais a Moody’s reavalia a adequação de cada ‘rating’ no contexto da metodologia, desenvolvimentos recentes e uma comparação do perfil financeiro e operativo dos pares, que também são avaliados”.