Motociclismo Auxílio a colega de equipa ‘atira’ Joaquim Rodrigues Jr para 25º Por

Apesar de perder tempo para ajudar o seu companheiro de equipa na sexta etapa do 41º Rali Dakar, Joaquim Rodrigues Jr mostrou mais uma vez ser um dos melhores.

O piloto da Hero MotoSports era o melhor português à partida para esta segunda semana da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, mas a paragem para ajudar Oriol Mena, que ficou sem gasolina, fê-lo descer para a 25ª posição da classificação geral das motos.

Rodrigues Jr acabou assim por realizar apenas o 30º na tirada mais extensa da prova, que marcou o regresso a San Juan de Marcona, fruto da longa paragem que teve de realizar para auxiliar o seu companheiro de equipa.

“Estava a conseguir ter um bom dia e na luta pelo top dez. Acabei por perder algum tempo a ajudar o meu colega de equipa Oriol Mena, que estava sem gasolina. Demontei praticamente a minha moto para lhe dar combustível. Ele seguiu e eu acabei por ter de recompor a minha moto sozinho. Fiquei com o meu resultado do dia comprometido, mas satisfeito por ter tomado a atitude certa e ter o espírito do Dakar”, contou o piloto português.