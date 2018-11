Autoridades removem blocos de rocha para procurar segunda vítima mortal em Borba

O comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora disse hoje que “todo o trabalho de desobstrução” de rochas, na pedreira em Borba, incide na área onde se supõe estar o corpo da segunda vítima mortal confirmada.

“Aquilo que temos identificado é um local aproximado onde essa vítima possa estar, de acordo com a indicação que foi fornecida pelos colaboradores [da pedreira], é só isso que nós temos. E é nesse local que estamos a desenvolver todo o trabalho de desobstrução”, afirmou José Ribeiro, em declarações aos jornalistas.

Segundo o comandante operacional, o trabalho de desobstrução para procurar localizar o segundo trabalhador morto é “muito difícil e demorado”, porque implica “remover blocos [de rocha] de alguma dimensão” com a utilização de uma grua.

No único ponto de situação sobre as operações de socorro, realizado hoje, o CODIS de Évora considerou que os trabalhos decorrem “conforme o planeado”, com “avanços significativos, passo a passo nas várias áreas”, e, ao fim de cinco dias, sem nenhum acidente entre os operacionais.