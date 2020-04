Mundo Autoridades estimam um milhão de contaminados em Nova Iorque Por

As autoridades sanitárias dos EUA dizem que estão a surgir provas de que o número de nova-iorquinos contaminados é muito superior ao inicialmente estimado, podendo ser de cerca de um milhão.

Um estudo feito junto de cerca de 3.000 pessoas do Estado de Nova Iorque constatou que 13,9% revelavam anticorpos sugerindo terem sido expostos ao novo coronavírus, disse o governador Andrew Cuomo.

Na cidade de Nova Iorque, 21% das pessoas testadas tinham anticorpos.

Perante estes dados, as autoridades sanitárias de Nova Iorque estimam que até cerca de um milhão de pessoas na cidade, numa população de cerca de 10 milhões, poderão ter sido expostas ao novo coronavírus, depois de mais de 140.000 terem testado positivamente.

Cuomo reconhece que a amostra de pessoas testada é pequena e que muitas foram recrutadas em centros comerciais e mercearias, o que significa que eram suficientemente saudáveis para sair à rua.

Os especialistas também dizem que a presença de anticorpos não é necessariamente uma prova de que alguém está imune ao vírus.

Ainda assim, o governador do Estado de Nova Iorque diz ser importante ter uma estimativa de pessoas com anticorpos, para tomar decisões sobre o fim de medidas de confinamento.

“Não me surpreende que cerca de um milhão de pessoas de nova iorquinos estejam contaminados pelo novo coronavírus”, reconheceu Cuomo.

Também o ‘mayor’ de Nova Iorque concorda com esta estimativa, dizendo que as autoridades “ainda estão a lidar com muitas incertezas, perante a ausência de mais testes”.

Esses testes terão de ser feitos com amostras aleatórias, garantindo que as pessoas testadas sejam representativas de várias condições geográficas, sociais, raciais, etc.

O Estado de Nova Iorque tem registado um declínio no número de mortes diárias com covid-19, depois de já terem morrido mais de 15.000 pessoas apenas na cidade de Nova Iorque.