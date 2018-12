Mundo Autoridades egípcias matam 40 suspeitos de terrorismo Por

As forças de segurança do Egito mataram, este sábado, 40 pessoas suspeitas de terrorismo, no âmbito de várias rusgas nas cidades de Sinai e Gizé, um dia depois do atentado contra um autocarro turístico, no Cairo.

De acordo com a Agência France Presse, que cita um comunicado, o ministério egípcio do interior refere que as operações foram realizadas pelas forças de segurança e visavam supostos combatentes extremistas de Gizé.

“Quarente terroristas foram mortos nas operações de segurança”, explicou, adiantando que os suspeitos “planeavam uma série de ataques contra o setor do turismo, contra locais de culto cristão e contra as forças de segurança”.

Esta sexta-feira, quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas devido a uma explosão de uma bomba artesanal que atingiu um autocarro turístico.

Embora a ligação não tenha sido referida pelo ministério, o atentado aconteceu este sábado de manhã “cedo”, depois do atentado.

O autocarro turístico transportava um total de 15 turistas vietnamitas, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Vietname.

O artefacto explosivo, de fabrico caseira, foi colocado na rua, junto a um muro, e explodiu quando o autocarro passou no local, explicou o Ministério do Interior egípcio em comunicado, acrescentando que as forças de segurança e uma equipa do Ministério Público foram para o local para começar as investigações.