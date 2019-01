Autoridade Tributária apreende 146.400 cigarros no aeroporto de Lisboa

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu 146.400 cigarros de diversas marcas através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, revelou a entidade.

A AT explica, no Portal das Finanças, que os cigarros eram “transportados em bagagens de porão por 11 viajantes. Encontra-se em causa uma dívida potencial de 25.000 euros, a título de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco”.

A apreensão foi realizada durante o controlo de um voo apenas, com origem em Luanda.

“Os cigarros foram transportados por 11 viajantes, de ambos os sexos, vindo acondicionado em cerca de 30 bagagens de mão e/ou mochilas”, detalhou a AT.

“A deteção do tráfego ilícito de tabaco foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão, no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública”, concluiu o mesmo comunicado.

Em setembro de 2017, a AT apreendeu, também num voo de Luanda, 700.000 cigarros transportados em 50 bagagens de porão por passageiros de ambos os sexos.