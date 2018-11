Europa Autor de ataque a autocarro do Borussia Dortmund condenado a 14 anos de prisão Por

Um tribunal da Alemanha condenou hoje a 14 anos de prisão o autor do ataque ao autocarro do clube de futebol alemão Borussia Dortmund, em abril de 2017 e no qual resultaram dois feridos.

A agência de notícias DPA informou que o réu – que foi identificado apenas como Sergei W., de acordo com as regras alemãs de privacidade – foi condenado a 14 anos de prisão pelo tribunal estadual de Dortmund.

O homem foi acusado pelo Ministério Público alemão de 28 tentativas de homicídio pelo ataque ao autocarro da equipa alemã de futebol.

O jogador espanhol Marc Bartra e um polícia ficaram feridos quando três explosões atingiram o autocarro da equipa alemã ao deixar um hotel da cidade de Dortmund, para um jogo contra o Mónaco a contar para a Liga dos Campeões, a 11 de abril de 2017.

O autor do ataque também tentou fazer as autoridades acreditarem que se tratava de um ataque terrorista.

A justiça alemã pensa que Sergei W. queria provocar um declínio nas ações do Borussia Dortmund na bolsa, planeando aproveitar-se para enriquecer com a especulação no mercado de valores.