Autópsia a Valentina revela sinais de agressão violenta

O relatório preliminar da autópsia realizada a Valentina, a menina de 9 anos encontrada sem vida em Atouguia da Baleia, em Peniche, revela sinais de agressões violentas, avança a agência Lusa, que cita fonte policial.

A menina terá sofrido lesões graves na cabeça, sendo que a autópsia, realizada ontem, aponta também indícios de asfixia.

Depois desta diligência, serão realizados exames laboratoriais. Só o relatório final permitirá determinar qual a agressão que provocou a morte.

Valentina estava desaparecida desde quinta-feira e foi encontrada morta na serra D’el Rei, em Peniche. Ainda que a Polícia Judiciária não confirme esta tese, terá sido o próprio pai que levou os inspetores ao local onde terá escondido o corpo.

O pai e a madrasta estão detidos e são os únicos suspeitos da morte. Aliás, o pai já terá confessado o crime, alegando que se tratou de um acidente. Porém, a autópsia poderá desmentir esta teoria.

Acresce que as autoridades também ouviram outra criança que se encontrava dentro de casa, no momento do crime. E esse relato fez aumentar as suspeitas de que o pai, de 32 anos, e a madrasta, de 38 anos, terão sido responsáveis por uma morte não acidental.

O corpo da criança foi encontrado a meio da manhã de domingo, mas a PJ não quis confirmar se foram o pai e a madrasta a indicar o local onde terão deixado a vítima.

Os suspeitos vão ser ouvidos hoje, em interrogatório judicial que vai determinar as medidas de coação, que devem passar pela prisão preventiva. Poderão responder pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.