Mundo Automóvel avança sobre desfile de Carnaval na Alemanha Por

Um automóvel avançou hoje sobre um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha, fazendo vários feridos, segundo a polícia.

A polícia do estado de Hesse (centro) informou que o condutor do automóvel foi detido.

O incidente ocorreu ao princípio da tarde na cidade de Volkmarsen, cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.

A polícia disse não estar neste momento em condições de dar pormenores do incidente ou um número de feridos, acrescentando contudo não ter recebido qualquer informação sobre a existência de vítimas mortais.

O jornal Frankfurter Rundschau citou testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.