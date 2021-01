Nas Notícias Autarca toma vacina contra covid-19 sem estar em grupo prioritário Por

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer, embora não integre um grupo prioritário nesta primeira fase da campanha de vacinação. Foi vacinado como administrador de um lar de idosos.

Foi o próprio autarca a revelar que tinha tomado a vacina, com uma publicação no Facebook. Questionado por um internauta, José Calixto admitiu que não cumpria os critérios para integrar um grupo prioritário, como referiu o Expresso.

Questionado sobre o caso, pelo Observador, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, Francisco Ramos, garantiu que o autarca “não deveria ter sido vacinado”.

Na reação a comentários no Facebook, José Calixto defendeu que os autarcas deviam ter sido “considerados prioritários”, quer por encabeçarem a “autoridade municipal de Proteção Civil”, quer por assumirem “responsabilidades diárias na tomadas de decisões” a nível municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomou a vacina por ser também o presidente da fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, cujo lar, com o mesmo nome, teve um surto de covid-19 em agosto de 2020 que provocou 18 mortes.

“A minha situação está enquadrada nas responsabilidades que tenho na instituição que tem a seu cargo mais de sete dezenas de idosos que é absolutamente prioritário defender”, esclareceu o autarca, eleito nas listas do PS.

No primeiro grupo de vacinação estão residentes em lares de idosos e os funcionários destas instituições, mas há qualquer referência a administradores.

João Carlos Silva, diretor de serviços da fundação, adiantou ao Expresso que “foram vacinados todos os elementos do conselho de administração”, por estarem “tão expostos quanto os funcionários”, e descartou responsabilidades, afirmando que as autoridades de saúde aceitaram as listagens das pessoas a vacinar.

Como presidente da fundação, José Calixto “esteve mal” ao receber a vacina nesta primeira fase, adiantou o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, Francisco Ramos.