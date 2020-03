Nas Notícias Autarca de Vila Real alerta para situação grave de 20 infetados em lar Por

O presidente da Câmara de Vila Real alertou hoje para o caso “extraordinariamente preocupante” de 20 utentes e funcionários do Lar Nossa Senhora das Dores infetados com covid-9, obrigando ao isolamento profilático dos restantes idosos e profissionais.

“Perante a gravidade desta circunstância estamos a avaliar acionar o plano municipal de emergência e, caso isso aconteça, a Segurança Social, a instituição e a Câmara Municipal ajudarão a tentar encontrar solução para que esta determinação se cumpra”, afirmou Rui Santos à agência Lusa.

O primeiro caso positivo nesta instituição particular de solidariedade social (IPSS), que fica no centro histórico da cidade, foi detetado no domingo, tratando-se de um doente oncológico.

Segundo o autarca, nesse mesmo dia foi “solicitada a realização de testes a todos os funcionários e utentes”, no entanto, referiu que “foram apenas testados os que apresentavam sintomatologia”.

Rui Santos disse que foram “testados 15 utentes, dando 13 positivos, e profissionais, dando sete positivos”.

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte, determinou hoje o isolamento dos restantes 59 utentes e 50 profissionais, incluindo um funcionário que aguarda resultado do teste que foi realizado pelo INEM.

O autarca considerou que passando todos os funcionários para isolamento profilático, “implica o abandono dos utentes”.

“Isso não pode acontecer. Defendo que estes utentes sejam transferidos, logo que seja possível, para o Hospital Militar do Porto, à semelhança do que aconteceu no lar de Vila Nova de Famalicão. Esta é a única alternativa que eu hoje vejo para que esta determinação seja cumprida”, frisou.

A transferência dos utentes é, segundo o presidente, “um modelo que foi testado, funcionou, que foi encontrado para a população do Litoral” e, por isso, espera que “no Interior tenham os mesmos direitos”.

Em Portugal, há 30 mortes, mais sete do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 2.696 mortos em 39.673 infeções, o Irão, com 1.934 mortes num total de 24.811 casos, a França, com 860 mortes (19.856 casos), e os Estados Unidos, com 499 mortes (41.511 casos).