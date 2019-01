Austrália vence nos penáltis e prossegue defesa do título asiático

A Austrália, detentora do título, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça Asiática em futebol, ao eliminar o Uzbequistão nas grandes penalidades por 4-2, depois de 0-0 no final do prolongamento.

Apesar de ser a detentora do título e de ter sido claramente dominadora ao longo do encontro, a seleção australiana não conseguiu ultrapassar a defesa contrária, tendo os uzbeques caído apenas nos penáltis, falhando dois, enquanto os australianos acertaram quatro e falharam apenas um.

No outro encontro já disputado hoje, um golo de Takehiro Tomiyasu, aos 20 minutos, foi o suficiente para garantir a vitória do Japão sobre a Arábia Saudita por 1-0.

Nos quartos de final, fase na qual já estão o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, e a China, o Japão vai defrontar o Vietname, apurado no domingo.

Ainda hoje, os Emirados Árabes Unidos, seleção anfitriã, vão medir forças com o Quirguistão, sendo que os oitavos de final se completam na terça-feira, com os jogos entre a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, e o Bahrain, e entre o Qatar e o Iraque.