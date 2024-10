Aumentou a procura por empregos “verdes”

Setores de luxo, tecnologia, finanças e ciências da saúde são os que registam um crescimento mais acelerado ao nível das competências ecológicas

O aumento da procura por empregos “verdes” tem aumentado em vários países do mundo, sendo que o Reino Unido teve uma das maiores subidas de 8% entre 2021 e 2022, em relação ao total de empregados no país que cresceram 0,5%, de acordo com o relatório da Deloitte – A Blueprint for a Green Worfkorce Transformation.

Dados do Linkedin sugerem também que as competências ecológicas estão a tornar-se cada vez mais predominantes entre os trabalhadores.

Em 2021, as áreas em que os colaboradores tinham mais competências ecológicas eram as tradicionais áreas “verdes” da economia como os serviços ligados ao ambiente, construção e energias renováveis.

Contudo, os setores que registaram um crescimento mais acelerado ao nível das competências ecológicas foram os setores do luxo, tecnologia, finanças e ciências da saúde.

A par com esta tendência, o British Council, organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e oportunidades educativas, põe à disposição o Guia Study UK, que reúne as principais recomendações para estudar no Reino Unido.

Através do Guia e do site do British Council, é possível aceder a uma lista de 1.569 bolsas para estudantes portugueses de Licenciatura, Mestrado, Pós-graduação e Doutoramento.

Uma oportunidade para explorar opções de formação no Reino Unido alinhadas com as profissões do futuro, incluindo as que se ocupam dos desafios ambientais.

Todas as carreiras e profissões podem ser verdes

O termo “verde” ultrapassa as considerações ambientais. De acordo com a definição tradicional, os empregos verdes são aqueles que se centram diretamente no combate à crise climática, contudo, podem também referir-se à versão mais sustentável de qualquer emprego existente.

Por conseguinte, para além dos empregos e carreiras verdes, devemos falar também de “competências verdes” que, segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, correspondem aos conhecimentos, competências, valores, e atitudes necessárias para viver, desenvolver e apoiar uma sociedade sustentável e eficiente em termos de recursos.

Universidades do Reino Unido: alinhadas com a sustentabilidade

Segundo dados da Hays3, um terço das empresas vai precisar de especialistas em sustentabilidade nos próximos 12 meses. Trata-se de um número considerável de postos de trabalho, na maioria com salários elevados.

O ambiente universitário do Reino Unido, adaptado às necessidades locais e globais, tem vindo a oferecer programas universitários para promover a sustentabilidade há vários anos.

As universidades britânicas disponibilizam cursos tão variados como: Environmental Management & Sustainability, Environmental planner, Environmental Sciences with Business Management, Environmental Chemistry, Environmental Consultancy, Environmental Engineering ou Environmental Humanities, entre outras.

Para além disso, a aquisição de competências transversais em matéria de sustentabilidade está presente em muitos dos cursos mais tradicionais.

Portugal integra o top 10 do ranking de estudantes estrangeiros provenientes da União Europeia no Reino Unido.

Um dado que não é surpreendente, tendo em conta a elevada taxa de empregabilidade dos seus diplomados (87,5 %, segundo dados do governo britânico), a oferta de cursos inovadores adaptados às necessidades internacionais, a abordagem prática, e a flexibilidade do seu sistema educativo (com uma oferta de mais de 45000 cursos) e o seu prestígio internacional (1 em cada 4 líderes mundiais estudou no Reino Unido).