Aumenta para seis número de feridos em acidente mortal em São Mamede de Infesta

O número de feridos do acidente que ocorreu hoje em São Mamede de Infesta, Matosinhos, envolvendo dois autocarros, subiu para seis, informou fonte dos bombeiros, adiantando que as duas vítimas mortais eram ocupantes de uma única viatura.

“Há dois mortos, dois feridos graves, que são politraumatizados, e quatro feridos ligeiros, dos quais três são crianças”, informou o comandante dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, Gilberto Gonçalves.

Inicialmente, as autoridades avançaram que o acidente, que envolveu dois autocarros e três viaturas ligeiras, tinha provocado dois mortos e cinco feridos ligeiros.

Segundo Gilberto Gonçalves, o sexto ferido é o motorista de um dos autocarros, que precisou de apoio psicológico.

“Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto”, acrescentou

“Uma das vítimas mortais está encarcerada”, adiantou.

A estrada onde ocorreu o acidente continua cortada ao trânsito, estando no local cerca de 60 operacionais de três corporações de bombeiros. Além de São Mamede de Infesta, estão no local elementos de Matosinhos-Leça e Sapadores do Porto.

O alerta às autoridades foi feito às 19:34, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

As causas do acidente são desconhecidas e a PSP está a fazer perícias no local para apurar as circunstâncias.