Aumenta para cinco o número de mortos na erupção de vulcão da Nova Zelândia

Aumentou para cinco o número de mortes provocadas pela erupção do vulcão de White Island, Nova Zelândia, uma das atrações turísticas mais visitadas do país, disse hoje a polícia.

Além dos cinco mortos, “18 pessoas ficaram feridas, sendo que algumas apresentam queimaduras graves”, disse o subcomissário da polícia, John Tims.

De acordo com as autoridades, um grupo de pelo menos dez turistas continua desaparecido.

A agência neozelandesa GeoNet, que monitoriza a atividade vulcânica e sismológica no país, indicou ter ocorrido uma erupção vulcânica moderada que ocorreu às 14:11 (01:11 em Lisboa) e alertou para possíveis novas erupções ou sismos.

Os turistas efetuavam uma viagem pela ilha desabitada de Whakaari, onde se situa o vulcão White Island, quando ocorreu a erupção, lançando rochas e uma grande nuvem de cinzas.

As equipas de emergência, apoiadas por sete helicópteros, estão no terreno a retirar as pessoas afetadas, algumas das quais estavam perto da cratera minutos antes da erupção, de acordo com imagens de uma câmara de rastreamento instalada na zona.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor da ilha e cancelaram imediatamente todas as excursões, incluindo as de barcos turísticos ao redor da ilha que é visitada anualmente por cerca de 10 mil pessoas.