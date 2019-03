Aulas e trabalho na Venezuela suspensos novamente na segunda-feira devido a ‘apagão’

As aulas e as atividades laborais estão suspensas novamente na segunda-feira na Venezuela, por ordem do Governo de Nicolás Maduro, devido ao ‘apagão’ que afeta o país desde quinta-feira.

Trata-se da segunda vez que as aulas e o trabalho estão suspensos devido à falta de eletricidade no país, e o anúncio foi feito hoje pelo ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, no canal de televisão estatal VTV.

Na sexta-feira, a jornada de trabalho e as aulas estiveram suspensas devido à falha elétrica que atingiu a principal hidroelétrica do país e que o Governo de Nicolás Maduro atribui a uma sabotagem e a um ataque cibernético.

Algumas zonas da capital, Caracas, têm luz, mas de forma intermitente.