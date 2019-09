Audiências dos debates sobre legislativas nas TV’s atingiram 8,9 milhões no total

Quase nove milhões de telespetadores assistiram aos debates, na televisão, entre os líderes dos seis partidos com assento parlamentar sobre as legislativas de outubro, segundo as audiências reveladas pelos canais televisivos.

No total, fazendo contas às audiências dos 13 debates, em canal aberto e por cabo, foram 8,968 milhões os telespetadores que, desde o início de setembro, assistiram aos frente a frente entre os líderes do PS, António Costa, do PSD, Rui Rio, do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, do PCP, Jerónimo de Sousa, do CDS, Assunção Cristas, e do PAN, André Silva.

O debate mais visto foi o último, transmitido em simultâneo pelas três televisões generalistas (RTP, SIC e TVI), com 2,66 milhões de telespetadores, e o menos visto o que pôs frente a frente Catarina Martins e André Silva, na SIC Notícias, com 68 mil espetadores.

Todos os debates que envolviam Costa e Rio foram transmitidos em canal aberto, enquanto os restantes foram transmitidos pelos canais informativos por cabo.

+++ Datas, debates e audiências +++

02 set – António Costa/Jerónimo de Sousa (SIC) – 1,1 milhão telespetadores

03 set – Assunção Cristas/Catarina Martins (RTP3) – 165 mil telespetadores

05 set – Rui Rio/Assunção Cristas (SIC) – 927 mil telespetadores

06 set – António Costa/Catarina Martins (RTP1) – 683 mil telespetadores

07 set – Catarina Martins/André Silva – (SIC Notícias) – 68 mil telespetadores

09 set – Rui Rio/André Silva (RTP1) – 697 mil telespetadores

11 set – António Costa/André Silva (SIC) – 1,0 milhão telespetadores

12 set – Rui Rio/ Jerónimo de Sousa (RTP1) – 742 mil telespetadores

13 set – António Costa/Assunção Cristas – TVI – 935 mil telespetadores

14 set – Assunção Cristas/André Silva (RTP3) – 197 mil telespetadores

15 set – Rui Rio/Catarina Martins – TVI – 793 mil telespetadores

16 set – António Costa/Rui Rio (RTP1/SIC/TVI) – 2,66 milhões de telespetadores

(Fontes: GFK/CAEM, RTP, SIC, TVI)