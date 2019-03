Audições da comissão de inquérito à CGD arrancam dia 26 de março com auditora EY

As audições da segunda comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) vão arrancar no dia 26 de março com a auditora EY, disse à Lusa o presidente da comissão, o deputado Luís Leite Ramos (PSD).

Nos dois dias seguintes, 27 e 28, seguir-se-ão, respetivamente, as audições ao atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e ao anterior, Vítor Constâncio.

O atraso no início das audições da comissão, previsto para 12 de março, deveu-se ao elevado volume de informação enviado aos deputados, de acordo com Luís Leite Ramos.

Falando em “mais de 19 mil páginas” e na necessidade de existir tempo para a analisar, o deputado esclareceu que “não havia informação em falta”.

A informação que faltava processar por parte dos deputados era relativa a atas de reuniões da Caixa Geral de Depósitos que se encontravam rasuradas, e que agora o banco “vai entregar de forma mais explícita”.

O deputado eleito pelo círculo de Vila Real explicou que, da parte da Caixa, “não se trata de esconder informação”, mas sim de fazer com que a comissão “avalie se é relevante ou não”, já que parte dela diz respeito a “atas e certidões do Conselho de Crédito” do banco público que não têm relevância direta para o objetivo da comissão.

Assim, “em vez de ser feita a rasura”, a Caixa “vai explicar” a relevância da informação prestada numa nova versão.

O relator da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, como é oficialmente designada, será o deputado João Almeida, do CDS-PP.

Para além das audições à EY, a Carlos Costa e a Vítor Constâncio, foram já aprovadas outras ao anterior Revisor Oficial de Contas da Caixa, a Oliveira Rego & Associados, ao anterior responsável pelo departamento de auditoria da Caixa, Eduardo Paz Ferreira, ao anterior presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, João da Costa Pinto, e ainda a João Dias Garcia, antigo secretário da mesa da assembleia geral da CGD.