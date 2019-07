Apresentações/Novidades Audi revigora o SQ7 Por

A Audi decidou renovar o seu SUV topo de gama desportivo SQ7. Não apenas dotou esta versão muito especial com a estética mais recente do Q7 como também revigorar o seu ‘recheio’.

Exteriormente são visíveis alguns pormenores que distinguem esta versão musculada da mais civilizada, a começar pelas quatro saídas de escape, numa secção posterior que também se distingue pela barra metálica que liga os grupos óticos.

Na dianteira as óticas e as hastes duplas e uma enorme grelha dão ‘rosto’ a este SQ7, cuja proteção do cárter foi ligeiramente modificada. O acabamento prateado foi pensado para combinar com os retrovisores e outros detalhes da carroçaria, sendo que este tipo de decoração pode ser alterado para preto, um opcional.

Aliás este super SUV da marca de Ingolstadt tem mais personalizações que se traduzem pelo custo adicional – o Audi Exclusive Program. Uma iniciativa para costumização de cada modelo, um pouco à imagem do que faz, por exemplo, a Mini. O cinza Daytona é uma das cores que se pode pedir ‘à la carte’.

Interiormente houve mais mudanças do que no exterior, pois o tablier recebeu novo ‘touch-screen’ na consola central, que elimina a anterior solução flutuante, sendo inserido num sistema que integra os comandos do ar condicionado, o novo display. O Audi Virtual Cockpit foi atualizado, com funções extra criadas especificamente para esta versão desportiva.

O SQ7 assenta em jantes de 20 polegadas montadas em pneus 285/45, e o sistema de travagem é servido por discos de 400 milímetros à frente e de 300 milímetros atrás, sendo que as pinças dos mesmos podem ser em preto ou em vermelho. Uma escolha que também pode ir para os próprios discos, com um ‘up-grade’ em carbono cerâmica de 420 mm à frente e de 370 mm atrás.

Mas este super SUV da Audi faz sobretudo a diferença sob o que está sob o capot. Ou seja; o motor 4.0 V8 TDI de compressor elétrico a funcionar com os dois turbo, permitindo uma potência total de 435 cv, permitindo ao SQ7 acelerar de 0 a 100 km/h em somente 4,8 segundos, para uma velocidade máxima limitada eletronicamente aos 250 km/h.

A exclusividade deste Audi SQ7 também se percebe no preço, que atinge agora os 96.420 euros.