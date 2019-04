Motores Audi confirma Pietro Fittipaldi no DTM Por

Desempenhando atualmente o papel de piloto de testes da equipa Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi foi anunciado como piloto da Audi no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) em 2019.

O neto do antigo Campeão do Mundo de F1 Emerson Fittipaldi irá tripular um dos Audu RS5 Turbo da equipa belga WRT na competição germânica, tendo já tomado parte nos testes oficiais do campeonato que se realizaram esta semana em Laustizring (Alemanha).

Na WRT Pietro Fittipaldi, de 22 anos, vai juntar-se ao sul-africano Jonathan Aberdei, de 21 anos, sendo uma forte aposta por parte da Audi e da própria equipa. “Estamos radiantes por acolher Pietro ao lado de Jonathan, e estamos a trabalhar a todo o vapor para o desafio que será a nossa época de estreia numa competição como o DTM”, reagiu Vincent Vosse, ‘patrão’ da WRT.

A ligação da equipa belga à marca dos quatro anéis tem vários anos, manifestando-se sobretudo nas provas de GT, nomeadamente no Blancpain GT Series, onde tem alinhado com as várias gerações do Audi R8 LMS GT3.

Pietro Fittipaldi, que no ano passado teve um programa reduzido de provas na IndyCar com a Dale Coyne Racing, está empolgado com o novo desafio que é correr no DTM. E depois de experimentar o Audi RS5 Turbo ainda mais motivado ficou.

“O teste em Lausitzring correu muito bem. Fizémos um bom trabalho e testamos tudo o que queríamos testar. Foi a minha primeira vez em Lausitz e a minha primeira vez com o Audi RS5, que é diferente de tudo o que guiei até agora. Sabemos que temos muito trabalho à nossa frente e bastante para aprender, mas estou definitivamente muito entusiasmado com o carro e com o projeto”, comentou o jovem piloto brasileiro.

O Campeonato Alemão e Carros de Turismo de 2019 arranca no Circuito de Hockenheim a 4 e 5 de maio.