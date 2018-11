Internacional Atriz Susana Vieira tem leucemia mas doença está “controlada” Por

Susana Vieira é uma das atrizes brasileiras mais conhecidas das novelas e, aos 76 anos, vai enfrentando uma leucemia. O combate à doença decorre de há três anos a esta parte, mas só agora foi feita a revelação. A doença da atriz está “controlada”, adianta a assessoria de Susana Vieira.

A revelação foi feita pela atriz na gravação do programa ‘Domingão do Faustão’, que será apenas colocado no ar em janeiro de 2019, mas divulgada por Leo Dias, um colunista conhecido no Brasil, que deu a notícia no programa ‘Fofocalizando’, do SBT.

Pelo impacto que a notícia ganhou, a assessoria de Susana Vieira já veio também a público tranquilizar os fãs da atriz, assumindo que a leucemia está “controlada” e que a atriz se submeteu a sessões de quimioterapia no início de 2018.

“Segue com sua vida pessoal e profissional normalmente, sem restrições”, revela o portal Extra da Globo, citando a assessoria de Susana Vieira.

“Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês”, escreveu Susana Vieira, assegurando estar “ótima e feliz”, após ser tornada pública a notícia da doença.

Com 76 anos, Susana Vieira é uma das mais prestigiadas atrizes de novelas no Brasil.

Susana Vieira participou, entre outras novelas, em ‘Mulheres de Areia’, ‘A Próxima Vítima’, ‘Mulheres Apaixonadas’ e ‘Senhora do Destino’.

Recentemente, a atriz apareceu com um visual renovado, nomeadamente com um corte de cabelo diferente, e isso deixou os fãs intrigados, mesmo tratando-se de uma atriz, sempre sujeita a mudanças.