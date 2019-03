Atriz Isabelle Huppert e encenador Robert Wilson vão estar no Festival de Almada

A peça de teatro “Mary said what she said”, um monólogo interpretado pela francesa Isabelle Huppert e com encenação do norte-americano Robert Wilson, será apresentada em Portugal em julho, no 36.º Festival de Almada, anunciou a organização.

“Dezassete anos após se ter apresentado no nosso país pela última vez, Robert Wilson regressa a Portugal durante o próximo Festival de Almada: ‘Mary said what she said’, um monólogo escrito por Darryl Pinckney sobre a rainha Maria da Escócia, será protagonizado pela grande atriz francesa Isabelle Huppert”, anunciou a Companhia de Teatro de Almada, no seu ‘site’ oficial.

O espetáculo, que se estreia em maio em Paris e é uma produção do Théâtre de la Ville, dirigido pelo luso-francês Emmanuel Demarcy-Mot, estará em cena nos dias 13 e 14 de julho no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

O 36.º Festival de Almada decorre entre 04 e 18 de julho em treze espaços de Almada e Lisboa. A programação integral da edição deste ano do festival será apresentada em junho.

No ano passado, a 35.ª edição do festival incluiu 24 produções, nove das quais portuguesas e 15 estrangeiras, 11 concertos de entrada livre e quatro espetáculos de rua.

A programação “possível”, nas palavras do diretor do Festival e da Companhia de Teatro de Almada, Rodrigo Francisco, anfitrião do certame, num ano em que o apoio atribuído pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) à Companhia de Teatro de Almada, que inclui a verba para a produção do Festival, sofreu “um corte de 25 por cento do total”, frisou.