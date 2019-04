Atlético Madrid vence Valência e adia festa do FC Barcelona

Um golo de Angel Correa, a 10 minutos do final, permitiu hoje ao Atlético Madrid vencer por 3-2 o Valência e adiar o título do FC Barcelona, em jogo da 34.ª jornada da liga espanhola de futebol.

Em Madrid, o avançado Álvaro Morata colocou os ‘colchoneros’ na frente, aos nove minutos, mas o internacional francês Kevin Gameiro marcou à antiga equipa e empatou o encontro, aos 36.

No segundo tempo, o Atlético voltou para a frente do marcador, através do também gaulês Antoine Griezmann, aos 49 minutos, mas o Valência repôs a igualdade, pelo ‘capitão’ Dani Parejo, aos 77, de grande penalidade, numa altura em que o internacional luso Gonçalo Guedes já tinha sido substituído na formação ‘che’.

A vantagem dos valencianos durou apenas quatro minutos, já que, aos 81, o argentino Angel Correa ‘selou’ o triunfo dos madrilenos, que somaram a terceira vitória seguida na prova e, quando faltam quatro rondas para o final, continuam no segundo posto, a nove pontos do líder FC Barcelona, que na quarta-feira bateu o Alavés, por 2-0.

Já o Valência, que vinha de quatro triunfos consecutivos, é quinto classificado, com 52 pontos, tendo perdido a oportunidade de ultrapassar, provisoriamente, o Getafe, quarto, com 54, e que na quinta-feira joga com o Real Madrid. Os ‘che’ podem mesmo cair na tabela, caso o Sevilha, sexto, com os mesmos 52, vença o Rayo Vallecano.