Atlético estreia-se com vitória ‘magra’ e com ‘pinceladas’ de João Félix

O Atlético de Madrid, com o internacional português João Félix a titular, venceu hoje por 1-0 o Getafe, graças a um golo de Álvaro Morata, no encontro que encerrou a jornada inaugural da Liga espanhola de futebol.

No primeiro jogo oficial do jovem avançado luso pelos ‘colchoneros’, acabou por ser o ponta de lança espanhol a resolver a partida, com um golo aos 23 minutos, correspondendo da melhor forma a um cruzamento de Kieran Trippier.

Sem o lateral português Antunes, lesionado, o Getafe viu Jorge Molina ser expulso aos 38 minutos, mas a desvantagem numérica dos visitantes durou pouco, já que Renan Lodi foi admoestado com dois amarelos no espaço de um minuto e deixou o Atlético com 10 jogadores, em cima do intervalo.

No segundo tempo, Morata teve a possibilidade de ‘bisar’, aos 56 minutos, mas falhou uma grande penalidade, que tinha ‘nascido’ de um lance genial de João Félix, que foi deixando adversários pelo caminho, até ser derrubado dentro da área do Getafe.

O jovem avançado luso acabaria por sair 10 minutos depois, devido a lesão, sendo rendido pelo médio Marcos Llorente.

Com o internacional português William Carvalho de início, o Betis foi derrotado por 2-1 na receção ao Valladolid, num encontro em que ficou reduzido a 10 elementos logo aos oito minutos, na sequência da expulsão do guarda-redes Joel Robles.

Sergio Guardiola adiantou os visitantes, aos 63 minutos, mas Loren empatou para os béticos logo de seguida, aos 68, antes de Óscar Plano anotar o golo do triunfo do Valladolid, em cima do apito final, aos 89.

O Sevilha, com Daniel Carriço entre as opções iniciais de Julen Lopetegui, mas ainda sem Rony Lopes, foi à Catalunha vencer o Espanhol, por 2-0, com tentos de Sergio Reguilón, aos 44 minutos, e do ex-benfiquista Nolito, aos 86, este último depois de ultrapassar o central Naldo, que passou pelo Sporting.

Em Vitória, o Alavés recebeu e venceu por 1-0 o Levante, que contou com central português Rúben Vezo de início, graças ao golo de Joselu, aos 54 minutos.