Desporto Atleta olímpica do SC Braga desabafa na televisão do clube contra… o SC Braga Por

Tamila Holub foi à gala como “acompanhante” de um colega, pois o SC Braga ter-se-á esquecido de a convidar, apesar de se ter qualificado para Tóquio2020.

O espaço dado às modalidades por oposição ao futebol é um tema que, cada vez mais, tem vindo a ser abordado no desporto e conheceu um episódio insólito no SC Braga e que tem gerado uma reflexão no Minho. Tamila Holub está qualificada para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, mas o próprio clube esqueceu-se dela para a gala que procura premiar e enaltecer os desportistas bracarenses.

Ao ser questionada pelo repórter da televisão oficial do SC Braga, a ‘Next’, sobre a importância que o clube dá às modalidades e por ser um dos rostos que tem levado alto o nome dos arsenalistas, Tamila desabafou em jeito de reprimenda.

“Para ser sincera, para esta gala eu não fui convidada. Não recebi convite. Vim como acompanhante do meu colega José Paulo Lopes. E, claro, não ser convidada para esta gala num ano em que consegui o apuramento para os Jogos Olímpicos se calhar demonstra que modalidades nunca vão conseguir comparar-se a futebol. Mas eu estou aqui para mostrar que isso não é verdade. Se o que faço não é suficiente vou mostrar ainda melhor”, afirmou Tamila Holub.