Atividade económica do Brasil cresce 1,74 por cento no terceiro trimestre

A atividade económica do Brasil cresceu 1,74 por cento no terceiro trimestre face aos resultados obtidos no segundo trimestre do ano, informou hoje o Banco Central do país.

Segundo o Índice de Atividade Económica do Banco Central (IBC-Br), a atividade económica do Brasil no ano regista expansão de 1,14 por cento e, em 12 meses encerrados em setembro, um crescimento de 1,45 por cento.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, o IBC-Br apresentou uma alta de 1,72 por cento.

Já a comparação dos dados do mês de setembro com os do mês de agosto indicou uma ligeira queda de 0,09 por cento.

O IBC-Br é um indicador mensal criado pelo Banco Central brasileiro para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) e os movimentos da economia do país.

No seu cálculo, o Banco Central leva em consideração informações sobre o nível da atividade económica da indústria, comércio, serviços, agropecuária e volume de impostos.

O PIB brasileiro do terceiro trimestre do ano será divulgado oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 30 de novembro.