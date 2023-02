Nas Notícias Atenção ao tipo de aquecimento que usa em casa. 5 sinais que o corpo dá e que deve alertá-lo Por

Os dias frios de inverno são combatidos com várias camadas de roupa e com a proteção das extremidades do corpo como pés, mãos ou pescoço.

Estudos científicos revelam que grande parte do calor é perdido no corpo humano nessas zonas, pelo que é recomendada uma atenção especial para fazer frente ao frio que, tipicamente, entre outubro e março se faz sentir nas estações de outono e inverno, sobretudo.

Embora durante estes meses muitos dias sejam passados com uma sensação térmica boa, as noites são frias e convidam sempre ao recurso a meios de aquecimento que são dos mais variados.

Há quem opte por lareiras, outros por aquecedores a óleo ou energia elétrica, recuperadores de calor, salamandras, aquecedores a gás, termoventiladores, convectores, ar condicionado, entre muitos outros.

Independentemente do tipo de meio de aquecimento que tem em casa ou no trabalho, é fundamental estar atento a alguns sinais que o corpo dá quando está muito tempo a uma exposição direta, que não é aconselhável pelos médicos.

É essencial criar um ambiente de conforto e agradável, não sendo aconselhado chegar-se junto de lareiras sob pena de se queimar, por exemplo.

Mas alguns métodos de aquecimento podem causar problemas de saúde como a intoxicação por monóxido de carbono.

Alguns equipamentos que se usam para aquecer o ambiente podem libertar este gás tóxico, que é perigoso porque não se vê, não tem cheiro, mas pode matar.

Assim, esteja atento a estes cinco (5) sinais que o corpo dá de que está a fixar intoxicado por monóxido de carbono.

1 – Dor de cabeça

Se lhe começar a doer a cabeça, este é um dos primeiros sinais que o corpo dá para sinalizar uma situação de intoxicação por monóxido de carbono.

2 – Nausea

Quando se enfrenta uma situação de intoxicação por monóxido de carbono o corpo também se manifesta por via de náuseas.

Fique atente se sente algum tipo de desconforto interno no seu corpo relacionado com vómitos.

3 – Tontura

Está sentado e sente tonturas? Ao levantar-se não se sente 100 por cento seguro e o corpo parece que vai cair ao chão? Tome cuidado porque este é um sinal de que pode estar a enfrentar um caso de intoxicação por monóxido de carbono.

A sensação de desmaio também pode ser associada às tonturas.

4 – Falta de ar

Geralmente, a falta de ar poderá estar associada a várias patologias. Porém, se tiver um sistema de aquecimento capaz de libertar monóxido de carbono, acione os seus alertas internos e abra janelas para que seja renovado o ar. Procure ar puro.

5 – Perda de consciência

A perda de consciência é um dos mais graves sintomas de que está intoxicado com monóxido de carbono.

O monóxido de carbono é um gás que acumula-se em espaços fechados. A intoxicação pode ser rápida e sem que as pessoas possam dar conta. Daí que estar atento aos sinais de que poderá estar intoxicado possa salvar vidas.

O que fazer em caso de intoxicação por monóxido de carbono?

Se tiver essa perceção, então abra as portas e janelas para arejar o local o mais rápido possível.

Desligue também os equipamentos que possam estar na origem da libertação do gás poluente.

Deixe o local durante algum tempo e ajude a sair pessoas ou animais que possam necessitar de ajuda.

Normalmente, quando a inalação é em pequenas percentagens, o facto de respirar ar puro ajuda a resolver.

Porém, em casos mais graves, deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar. Em caso de emergência, deve ligar 112.