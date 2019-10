Apresentações/Novidades Cupra Ateca Limited Edition um ‘SUV’ com 300 cv Por

O universo Seat acaba de lançar mais um dos seus desportivos Cupra. Uma edição limitada do seu ‘SUV’ Ateca. Trata-se do Cupra Ateca Limited Edition, que como o seu nome indica vai ter um número máximo de exemplares.

Trata-se de um ‘SUV’ dotado de um ‘pulmão guerreiro’, que exibe uns elequentes 300 cv de potência e do qual serão produzidos menos de dois mil exemplares.

Parece loucura, mas se comparar-mos com alguns modelos produzidos pelas marcas ‘premium’ alinha pelo mesmo diapasão; potência e performance com imagem a condizer.

Para além do logo frontal, que o separa desde logo do Seat Ateca, o dizer Cupra na reduzida grelha inferior denuncia a proveniência deste ‘SUV’ desportivo. Detalhes que se estendem a outras partes do modelo, como as jantes exclusivas cor cobre de 20 polegadas e travões de disco Brembo e uma pintura cinza grafite denominada Graphene, bem como revestimentos em preto brilhante.

Também as quatro saídas de escape e o ‘spoiler’ traseiro no topo do vidro do portão posterior denunciam o cariz desportivo deste, cujo o interior confere que de facto é especial.

O volante tem ‘assinatura’ Cupra, os bancos são do tipo ‘bacquets’ em Alcântara Petrol Blue e na consola surge o comando que permite escolher entre cinco modos de condução – Comfort, Sport, Indivual, Snow, Offroad e Cupra). Reparo para os o painel diante do volante, que é semelhante ao que encontramos no Seat Ateca.

A personalidade deste ‘SUV’ – que é sete quilos mais leve que as versões normais – fica vincada pelo bloco 2.0 TSI Turbo de quatro cilindros que ‘mora’ sob o capot. Anuncia 300 cv e está acoplado a uma caixa DGS de sete velocidades de dupla embraiagem.

Mas há mais. Como é o caso da tração 4Drive, o sistema de escap Akrapovic e a direção assistida progressiva, que ajudam bastante no dinamismo deste ‘SUV’ muito especial, capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em 4,9s e alcançar uma velocidade máxima de 246 km/h.

O chassis do Cupra Ateca Limited Editon foi pensado para uma condução mais agressiva, absorvendo bem as transferências de massas, ainda que o ‘emagrecimento’ da carroçaria’ mantenha o conjunto pelas 1,6 toneladas. O que se reflete depois nas prestações e nos consumos, que se mantêm em níveis muito aceitáveis – uma média de 10 litros para cada centena de quilómetros.

Também ao nível da travagem este ‘SUV’ é servido por discos ventilados à frente de 340 milímetros à frente e de 310 mm atrás, eficientes e resistentes ao aquecimento, podendo ser trocados por outros Brembo mais poderosos, que também existem como opção.

Falando de opcionais é preciso ter em conta que todos eles implicam um notório incremento no preço deste Cupra Ateca Limited Edition, que de base é proposto a 59.494 euros.