EUA Ataque informático atrasou entrega de jornais nos Estados Unidos Por

Um ataque informático, que aparentemente teve origem nos Estados Unidos, atrasou no sábado a distribuição de vários jornais norte-americanos, como o Los Angeles Times.

Visto inicialmente como uma interrupção no servidor, o ataque atingiu uma rede de computadores da empresa Tribune Publishing, que está ligada ao processo de produção e de impressão de vários jornais por todos os Estados Unidos, indicou o Los Angeles Times, citado pela Agência France Presse.

Como resultado, a entrega das edições de sábado do Los Angeles Times e do San Diego Union Tribune foi adiada.

O ataque teve também impacto na distribuição na costa Oeste de jornais nacionais como o The New York Times e o Wall Street Journal, publicados naquela região dos Estados Unidos pela mesma empresa de impressão do Los Angeles Times.

O número exato de assinantes afetados não foi revelado, mas a maioria dos subscritores do Los Angeles Times recebeu o jornal no sábado de amanhã, com algumas horas de atraso.

“Acreditamos que a intenção era colocar a infraestrutura, em particular os servidores, fora de funcionamento, mais do que roubar informação”, referiu fonte próxima do caso, citada pelo jornal.