Motores ‘Ataque’ concertado da Benimoto em Fronteira Por

A Benimoto Racing Team vai realizar um ‘ataque’ em várias frentes nas 4 Horas TT de Fronteira, prova que se insere no programa da 24ª edição das 24 Horas TT Vila de Fronteira.

Depois do êxito de Nuno Fontes no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno em Góis, no passado fim de semana, a equipa leva à prova alenteja de resistência uma verdadeira ‘esquadra’ de SSV.

A Benimoto alinha nas 4 Horas TT de Fronteira com vários CanAm Maverick X3, novamente para Nuno Fontes, desta feita tenho Avelino Luís a seu lado, Nuno Pires, fazendo dupla com Tiago Rodrigues, e ainda Rui Farinha com Jorge Silva.

Há a particularidade de alguns destes pilotos também alinharem nas AFN 24 Horas TT de Fronteira, onde a Benimoto também faz alinhar uma Nissan Navara para José Correia de Sousa e Mauro Silva.