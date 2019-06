Motores Aston Martin quer mesmo ganhar com o Valkyrie Por

A Aston Martin aproveitou as 24 Horas de Le Mans para apresentar o seu projeto para os novos regulamentos Hypercar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

O Valkyrie é a ‘arma’ que a marca já anunciara ir atacar o WEC 2020-2021 com a clara ambição de vencer. Isso mesmo foi confirmado pelo vice-presidente da marca esta sexta-feira na apresentação do projeto.

“O Campeonato do Mundo de Resistência e as 24 Horas de Le Mans representam o último desafio para o Aston Martin Valkyrie, o Hypercar mais radical do planeta”, sublinhou David King.

O mesmo responsável enfatizou alguns aspetos do novo bólide: “Foi concebido sem repousar nos limites da estrada, parece natural que a próxima etapa do seu desenvolvimento consiste em medir as capacidades no circuito. Não vejo melhor forma que participar num campeonato do Mundo e na corrida mais prestigiosa do mundo”.

Já se sabe, Adrian Newey, o ‘mago’ da Fórmula 1 por de trás dos êxitos da Red Bull Racing, esteve também na conceção do Valkyrie Hypercar, juntamente com o projetista-chefe da Aston Martin, Marek Reichman, que verão dois exemplares do seu carro evoluir no FIA WEC de 2020/2021.

Tratam-se de modelos derivados da versão de estrada criada pela Red Bull Advanced Technologies mas com um ‘dedo’ da Aston Martin Racing, sendo que a Multimatic – até agora envolvida no programa da Ford em GTE Pro com a Chip Ganassi Racing – também estará envolvida.

Sob o capot do Vakyrie está um V12 de 6,5 litros de origem Cosworth, montado numa coque em fibra de carbono, sendo que em termos aerodinâmicos o carros vai ‘beber’ inspiração à Fórmula 1, ou não estivesse Adrian Newey envolvido no projeto.

“Sempre dissemos que o momento tinha chegado. A Aston Martin regressará a Le Mans com a intenção de ganhar à ‘geral’, e esse momento chegou. David Brown veio aqui em 1959 com um carro e pilotos capazes de vencer. Nós queremos fazer o mesmo em 2021”, referiu Andy Palmer.

O presidente da Aston Martin Lagonda destacou também: “O Aston Martin Vakyrie está pronto para o desafio e responde perfeitamente às novas regras Hypercar do ACO. Nós apoiamo-nos na experiência e conhecimentos adquiridos correndo ao mais alto nível e abordamos este projeto ambicioso com os ingredientes necessários para vencer. O que há melhor do que um Aston Martin V12 a toda a velocidade nas (reta) Hunaudiéres?”.

A Prodrive não esteve implicada neste projeto do Valkyrie Hypercar, o que não colocou em causa a participação dos modelos Vantage em GTE Pro e Am.