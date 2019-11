Motores Aston Martin não irá abandonar o projeto de Hypercar Por

Depois da Peugeot ter anunciado que irá entrar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2022 com um Hypercar, surgiram rumores de que a Aston Martin poderia abandonar o seu projeto para esses novos regulamentos.

O ‘Brexit’ seria o pertexto para a marca britânica liderada por David Richards colocar de lado a sua participação naquela que será a futura categoria máxima do WEC a partir de 2021.

Com o Reino Unido fora da União Europeia e a má situação financeira atravessada pela Aston Martin seriam motivos ara que não avançasse com o seu Hypercar baseado no Valkyrie – fala-se de uma perda na ordem dos 13,5 milhões de libras (17,7 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2019, contra ganhos de 3,1 milhões de libras (3,6 milhões de euros) em igual período do ano passado.

Contudo do lado desportivo a Aston Martin Racing parece dizer que tanto a Multimatic como Adrian Newey, da parte da Red Bull Technology, não foram desmobilizados para o projeto, ainda que a produção do Valkyrie esteja atrasada.

Já a possibilidade de Jenson Button ser contratado com um dos pilotos para o Hypercar da marca no WEC é ainda apenas um rumor, apesar do Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 ter deixado os SuperGT, ter admitido que “um dia queria voltar a fazer Le Mans”, e também ter dito que gosta muito dos novos regulamentos do ‘Mundial’ de Resistência.