Motores Aston Martin 'deita mão' a ex-pilotos da Ford para Le Mans

A Aston Martin Racing aproveitou a disponibilidade de pilotos como Richard Westbrook e Harry Tincknell para contratar os dois britânicos após o fim do projeto Ford em GT no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Westbrook vai reforçar o Aston Martin Vantage # 95 nas 24 Horas de Le Mans, juntando-se a Nicki Thiim e Marco Sorensen, enquanto Tincknell irá dividir o Vantage # 97 com Maxime Martin e Alex Lynn.

“Apenas me interessa competir, não interessa por quem. Correr pela Aston Martin é qualquer coisa que me deixa entusiasmado, mas ser britânico torna isso ainda mais especial. A Aston Martin está à frente do campeonato do Mundo, e é uma equipa de primeiro plano, com os melhores engenheiros e mecânicos de qualidade. E o carro está num bom momento, por isso é a altura certa para chegar à equipa”, reagiu Richard Westbrook, radiante com este novo desafio.

O ex-piloto da Ford também não esquece o facto de já conhecer muito bem um dos seus companheiros de equipa em La Sarthe: “Estou radiante por voltar a trabalhar com Nicki. Corremos juntos nas 24 Horas de Nurburgring em 2014, e percebi que éramos muito semelhantes na nossa forma de trabalhar e o que pretendíamos do carro”.

Já Tincknlell considera que o Aston Martin Vantage GTE é um dos carros com que sempre sonhou trabalhar: “Agora vou guiar para esta marca que sigo desde criança. Tem uma herança enorme e fazer parte dela dá-me um pouco vontade de me beliscar para acreditar se é verdade”.