Assunção Cristas lamenta atentados e “violência contra liberdade religiosa”

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou os ataques no Sri Lanka que hoje mataram pelo menos 200 pessoas e condenou “a violência contra a liberdade religiosa”.

“Os ataques no Sri Lanka, quando as comunidades celebravam a Páscoa, a maior festa dos cristãos, deixam-nos consternados e profundamente unidos em oração”, afirmou a líder no CDS-PP numa mensagem enviada à agência Lusa.

“Acredito num mundo onde todos somos livres de expressar a nossa religião. Condeno a violência contra a liberdade religiosa”, acrescentou.

Várias explosões em hotéis e igrejas provocaram pelo menos 190 mortes, entre as quais um portugués, e mais de 400 feridos.

“Lamentamos a morte de um nosso compatriota, manifestamos o nosso profundo pesar a toda a família e amigos”, acrescentou Assunção Cristas.