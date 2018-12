Associados do Montepio aprovam plano de ação e orçamento para 2019

Os associados da Associação Mutualista Montepio Geral aprovaram hoje o plano de ação e orçamento para 2019 com mais de 90 por cento dos votos, na primeira assembleia-geral depois das eleições em que Tomás Correia foi reeleito presidente.

“Com cerca de 170 pessoas presentes foi aprovado com mais de 90 por cento dos votos, tendo-se registado apenas 15 votos contra”, disse fonte da mutualista à agência Lusa.

Entre as prioridades definidas no plano de ação para 2019 está a adaptação da mutualista ao novo regime de supervisão da Autoridade de Supervisão e Seguros e Fundos de Pensões (ASF), com reforço dos mecanismos de controlo e governo interno. Para isso será necessário rever os Estatutos da Associação Mutualista Montepio Geral em linha com o novo código mutualista.