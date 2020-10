Nas Notícias Associações de bombeiros estão “à beira do colapso”, alerta Marta Soares Por

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, avisou que as associações humanitárias de bombeiros voluntários estão “à beira do colapso”.

Em comunicado, o responsável lembrou os “encargos que têm assumido com a aquisição de equipamentos de proteção individual para proteção do pessoal no transporte de doentes de covid-19”.

São “elevados custos” para associações que dependem do voluntariado, o qual também tem sido bastante afetado pela pandemia.

“Os elevados custos que têm sido suportados pelas associações desde o início da pandemia, na ordem de muitos milhares de euros, e a consequente perda de faturação em transporte de doentes não urgentes, tem potencialmente criado as condições de perda financeira clara e objetiva”, sustentou Jaime Marta Soares, no comunicado.

O responsável denunciou “a falta de compensação financeira por parte do Ministério da Saúde”, relativa aos custos com as aquisições de equipamentos de proteção individual, e afirmou que nenhuma autoridade se quer responsabilizar pelo pagamento das operações de retirada de idosos de lares de terceira idade.

Neste contexto, as associações humanitárias “dificilmente vão conseguir” sobreviver, o que coloca em risco o futuro das corporações de bombeiros voluntários.

Jaime Marta Soares considerou ainda que o Governo está a “cavar a sepultura” dos bombeiros voluntários com a dotação prevista em sede de Orçamento de Estado para 2021.