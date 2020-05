Nas Notícias Associação Respira desafia jovens a dizer ‘não’ ao tabaco Por

A Associação Respira assinala Dia Mundial Sem Tabaco com o movimento #SóQueNão. A campanha digital “Diz Não Ao Tabaco” tem como objetivo alertar para o aumento do consumo de tabaco entre os adolescentes e desmistificar as habituais desculpas dos fumadores.

“Eu só fumo socialmente” ou “Eu consigo parar quando quiser”, são algumas das desculpas que os adolescentes habitualmente usam quando questionados sobre o que os motiva a fumar e que dão o mote ao movimento #SóQueNão.

Estudos recentes (2018) apontam que há cada vez mais jovens a fumar aos 15 anos, que aos 18 anos mais de 60% já experimentou tabaco e que dois terços destes se tornam fumadores.

“O tabagismo é um grave problema de saúde pública, já que é responsável pela diminuição da qualidade e duração de vida. Tem ainda a agravante de ser um fator de risco, não só para o fumador, mas para todos aqueles que se encontram frequentemente expostos ao fumo passivo.

Mas é cada vez mais difícil passar a mensagem junto dos jovens, devido ao pouco investimento público em campanhas de prevenção, às fortíssimas campanhas da indústria tabaqueira para a divulgação das novas formas de tabaco e ao preconceito associado ao cigarro como instrumento de sociabilização e estatuto social”, alerta Isabel Saraiva, presidente da Respira.

Esta campanha “Diz Não Ao Tabaco” surge em resposta a este fenómeno, assumindo o desafio de construir uma geração livre de tabaco.

“Está a aumentar o consumo do tabaco entre os adolescentes, nomeadamente através das novas formas de tabaco e junto do sexo feminino. Os fumadores de hoje serão, sem dúvida, os doentes de amanhã”.

“O tabaco é responsável por 25 a 30% da totalidade dos cancros, 80% dos casos de DPOC, 90% dos casos de cancro do pulmão e 20% da mortalidade por doença coronária”, conclui Isabel Saraiva.

A Associação Respira, durante o mês de maio, promove a publicação de vários conteúdos no Facebook, que desafiam os jovens a refletir sobre o consumo de tabaco, e ainda uma sessão de esclarecimento online com o tema “Tabagismo: Um fator de afirmação nos jovens?”.

Este webinar terá transmissão exclusiva na página de Facebook da Associação, no dia 29 de maio, pelas 16h30, e conta com a participação de Carlos Gonçalves, membro do GRESP, Paula Rosa, coordenadora da Comissão de Trabalho de Tabagismo da SPP, José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, Isabel Saraiva, presidente da Respira e Alexandre Meireles, presidente da ANJE (a confirmar).