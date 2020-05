Motores Associação de pilotos de clássicos confiante num regresso em 2020 Por

A ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos mostra-se confiante num regresso da competição ainda este ano.

Embora a decisão de voltar a ter em pista os campeonatos de Portugal de Clássicos, Clássicos 1300, Legends e Open de Velocidade dependa da Direção Geral de Saúde e do Governo, há a esperança de que na segunda metade de 2020 volte a competir.

Os responsáveis da ANPAC, em articulação com a FPAK, continuam a trabalhar nos bastidores para que se possa realizar o máximo possível de provas em 2020.

“Todas as entidades que regulam o desporto, incluindo a FPAK, estão obviamente dependentes das orientações do Governo para o levantamento de restrições, mas temos esperança de ainda poder realizar no mínimo três provas este ano”, referiu Paulo Miguel, da ANPAC.

O mesmo responsável diz que a associação está “a preparar vários cenários para um eventual regresso, incluindo se necessário a reformulação dos regulamentos. Há muita vontade dos pilotos em regressarem às pistas, mas também temos de perceber que nada será como dantes e que há diversos concorrentes a atravessar um momento mais difícil nas suas vidas, nas suas profissões e nas suas empresas”.

“Por outro lado, nunca como agora os adeptos estiveram tão atentos aos desenvolvimentos que vão sendo anunciados online. As empresas e os patrocinadores terão aqui uma plataforma de exposição das suas marcas ainda maior, quer em termos de visualizações online quer no alcance que atingem. Teremos todos que nos readaptar, vamos ter de minimizar os riscos nos paddocks e nos circuitos, mas penso que há boas hipóteses de voltarmos a ter automobilismo de Velocidade em 2020”, salienta ainda Paulo Miguel.