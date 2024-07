Nas Notícias Um em cada dois bebés vai sofrer de problemas de pele. Saiba como prevenir Por

A assadura da fralda é uma preocupação comum dos pais no início de vida dos seus bebés. Desde o eritema da fralda, passando pela descamação, irritação e vermelhidão, todos os problemas têm a mesma origem: a barreira da pele é lesada.

O período do verão é ainda mais propenso para este tipo de lesões, devido às temperaturas mais elevadas. Desse modo, recomendam-se algumas medidas simples e eficazes para a sua prevenção e tratamento.

Saiba como prevenir e tratar este problema.

O que é assadura da fralda, ou eritema da fralda?

A assadura da fralda, também conhecida como eritema da fralda, é um problema de pele comum nos primeiros 12 meses do bebé. A razão é simples: as fezes são mais frequentes e a pele é mais fina, permeável e com um pH mais elevado.

A maioria das crianças apresenta sintomas como vermelhidão, inchaço ou borbulhas na zona do rabinho, coxas e zona genital.

O eritema da fralda depende do tipo de pele, mas é importante apostar na prevenção para garantir a proteção da pele do bebé.

Neste sentido apresentamos conselhos para apostar na prevenção.

6 conselhos para prevenir a assadura de fralda

Manter uma boa rotina de banho é fundamental para uma pele mais limpa. Os especialistas aconselham banhos curtos e pouco frequentes, garantindo que a água não está demasiado quente.

Ainda sobre os banhos, em vez de sabão, os produtos especialmente formulados para bebés, sem perfume e com pH neutro, são a melhor opção.

Após o banho, e sem esfregar, a limpeza da pele é muito importante, assim como o uso de cremes hidratantes aplicado com suavidade;

Na mudança da fralda, é importante investir em fraldas descartáveis de grande qualidade em detrimento das fraldas de tecido laváveis, uma vez que as primeiras estão menos associadas ao eritema da fralda;

Mudar a fralda do bebé com frequência e imediatamente assim que esta fique suja;

Após a muda da fralda, aplicar uma camada fina de creme é essencial para garantir a proteção da pele do bebé e para uma maior hidratação.

A causa mais frequente de eritema da fralda é a combinação da fralda suja com a fricção. A pele delicada do bebé torna-se fragilizada e dorida quando entra em contacto com os químicos que existem naturalmente na urina e com as enzimas que existem nas fezes.

Outro fator que pode causar assadura nos bebés é a tendência a suar bastante, já que a sua temperatura corporal varia – e esse suor pode irritar a pele. E, eventualmente, provocar problemas de sono no bebé.

Importa relembrar que a irritação na pele dos bebés é muito comum, mas com as devidas precauções é possível minimizar o risco de eritema da fralda.

Se as assaduras persistirem consulte um médico pediatra para garantir que o seu bebé recebe o melhor cuidado possível.