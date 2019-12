Ashleigh Barty designada jogadora de 2019 pela WTA

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, foi designada jogadora do ano de 2019 pela WTA, anunciou hoje a associação responsável pelo circuito feminino de ténis.

Barty recebeu 82 por cento dos votos dos meios de comunicação social, num ano em que conquistou o primeiro ‘major’ da carreira, em Roland Garros, vencendo também o torneio de Miami e as WTA Finals, em Shenzhen, na China

A australiana, que subiu ao primeiro posto do ranking pela primeira vez na carreira, impôs-se na votação à canadiana Bianca Andreescu, campeã do US Open, à romena Simona Halep, vencedora em Wimbledon, à japonesa Naomi Osaka, que triunfou no Open da Austrália, e à checa Karolina Pliskova, ex-número um do mundo.