ASEAN e Coreia do Sul querem aumentar comércio bilateral em 177 mil ME

Os Estados membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a Coreia do Sul reiteraram hoje, em Singapura, o objetivo de alcançar 200 mil milhões dólares (177 mil milhões de euros) em comércio bilateral em 2020.

No primeiro dia de reuniões entre os primeiros-ministros e presidentes dos países da ASEAN, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsieng Loong, defendeu a intensificação da cooperação e colaboração tecnológica entre os Estados-membros daquela organização e Seul.

A colaboração servirá para aproveitar ao máximo as vantagens da tecnologia e inovação para melhorar as vidas dos 630 milhões de pessoas da ASEAN (Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname), apontou Lee Hsieng Loong.

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, destacou durante o seu discurso as semelhanças culturais com o bloco do Sudeste Asiático e reiterou a meta dos 200 mil milhões dólares em cooperação comercial, estabelecida durante a reunião da ASEAN do ano passado nas Filipinas.

A ASEAN e a Coreia do Sul têm ainda o objetivo de atingir 15 milhões de turistas dentro de dois anos, algo que “aprofundará a confiança mútua”, sublinhou Moon Jae-in.

Nas reuniões de hoje estão ainda previstos encontros com o Presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

A ausência mais notada no fórum asiático é a do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representado pelo Vice-Presidente, Mike Pence,

O dia terminará com a segunda sessão plenária das negociações do tratado da Associação Económica Regional Integral (RCEP), previsto entrar em vigor em 2019.

O RCEP é um tratado de livre comércio entre a ASEAN, a Austrália, a China, a Coreia do Sul, a Índia, o Japão e a Nova Zelândia que, juntos, representam aproximadamente 40 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e quase metade da população do planeta.

Na segunda-feira, os ministros das Finanças dos Estados-membros da ASEAN assinaram em Singapura um acordo que visa facilitar as transações de comércio eletrónico na região.

O acordo assinado tem como objetivo promover o comércio eletrónico e a cooperação entre empresas e governos, que irá gerar transações mais eficientes, defendeu durante a cerimónia de assinatura do acordo o ministro da Finanças de Singapura, Chan Chun Sing.