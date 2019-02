Nacional As piadas do namoro de Bárbara Bandeira e Kasha Por

O namoro da adolescente Bárbara Bandeira, de 17 anos, com o adulto Francisco Maria Pereira, o cantor dos D.A.M.A. conhecido como Kasha, tornou-se num motivo de piadas e memes no Twitter.

A paródia ganhou dimensão com a revelação do telefonema da mãe de Bárbara Bandeira ao namorado da filha, que é 12 anos mais velho do que Bárbara Bandeira.

“Pá, se o gajo dos DAMA tem 29 anos e a Bandeira tem 17…não dá, não dá, não dá”, escreveu o humorista Daniel Carapeto, fazendo alusão a um tema popular do grupo de Kasha.

Será que antes de começar a namorar a Bárbara Bandeira não pensou em perguntar à mãe o que é kasha disso? — O Barricado (@OManuelSubtil) 13 de fevereiro de 2019

A Bárbara Bandeira pode andar a fazer espetáculos quase nua mas não pode namorar com um gajo de 29anos lmao — maria pia (@getoutwhale) 12 de fevereiro de 2019

O melhor disto da barbara bandeira e do namorado é o gajo nem nome ter é só "Gajo dos dama". — Rafael Almeida (@naosouoriginal) 13 de fevereiro de 2019

Quando a gaja que procriou com o Rui Bandeira acha que tu não és o homem certo para a filha deve ser uma facada no ego fodida. — PorFalarNoutraCoisa (@NoutraCoisa) 13 de fevereiro de 2019

A diferença de idades tem sido um dos tópicos mais explorados.

O Kasha festeja hoje o Dia dos Namorados com a Bárbara Bandeira ou espera pelo Dia da Criança? — Guilherme Geirinhas (@guilherming) 14 de fevereiro de 2019

A mãe da Bárbara Bandeira também é parva.. podia estar sossegada, deixava eles namorarem.. ou menos já tinha alguém para ir buscar a filha à escola. — OS PRIMOS (@osprimosboy) 13 de fevereiro de 2019

A mãe da Bárbara Bandeira a discutir com os gajos dos DAMA porque não quer que eles namorem. Pai da Sara Barradas riu-se. — Alexandre Henriques (@alexthenriques) 13 de fevereiro de 2019

O mais perigoso para a Bárbara Bandeira é se o José Raposo fica solteiro. — Rui Dores (@odedonafrida) 13 de fevereiro de 2019

E foi então que o Kasha se virou para a Bárbara Bandeira e disse: https://t.co/snGFtrJJoS — Googleçalo 🐲 (@oqTuQrsEuTenho) 14 de fevereiro de 2019

Também há quem troce do figurino do pai de Bárbara Bandeira, o também cantor Rui Bandeira.

Deve ser chato para o gajo dos DAMA namorar com a Bárbara Bandeira. Já não é fácil conseguir agradar uma sogra, imaginem duas. — Dário Guerreiro (@MoceDumCabreste) 13 de fevereiro de 2019

Já vos aconteceu confundir a vossa namorada de costas com uma amiga? Imaginem o Kasha sem querer a beijar o pescoço ao Rui Bandeira. — Guilherme Geirinhas (@guilherming) 14 de fevereiro de 2019

Eu respeito o gajo dos DAMA que namora com a Bárbara Bandeira, eu cá não era capaz.

Não é pela idade, é pelo medo de acordar, olhar para o lado e ficar sempre na dúvida se era a Bárbara ou Rui Bandeira. — Gonçalo Patricio (@GoncaloTwitamos) 13 de fevereiro de 2019