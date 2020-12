Nas Notícias “As pessoas estão cansadas de ser cuidadosas e dos apelos que se fazem” Por

Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde, criticou a ausência de uma política de comunicação que ‘ensine’ as pessoas em vez de ‘debitar’ proibições e conselhos.

Em entrevista à SIC Notícias, a embaixadora da Associação Dignitude apontou o “cansaço” como o grande problema da comunicação das autoridades de saúde.

“As pessoas estão realmente cansadas de ser cuidadosas e dos apelos que se fazem. Devíamos investir muito numa comunicação que chegasse àquilo que é necessário para que as pessoas se envolvam por decisão própria na adoção dos comportamentos necessários”, sustentou.

Num momento de expetativa face ao possível alívio das medidas de restrição, devido à quadra natalícia, a ex-ministra da Saúde alertou para os “riscos” que esse alívio acarreta, dado o “cansaço” dos repetitivos apelos à responsabilização individual.

“É muito importante que as pessoas se adaptem em termos de não ter que seguir à risca aquilo que é a tradição em determinadas quadras, mas ponham em primeiro lugar a saúde daqueles que lhes são mais próximos e queridos”, explicou.

A oportunidade surge com a aproximação do arranque da campanha de vacinação contra a covid-19.

“Falta-nos que as pessoas percebam bem como é que isto está organizado. A responsabilidade é do Serviço Nacional de Saúde, mas tem que se dizer como é que se vai fazer. Os alemães já têm tudo preparado para evitar as grandes filas à porta dos centros de saúde”, salientou a antiga governante.

Maria de Belém Roseira pediu “humildade” à tutela, depois de reconhecidos vários “erros” cometidos num esforço que já vem desde março.

“Os erros decorrem de ninguém estar preparado para uma pandemia com esta dimensão. Não são erros propositados, acontecem e o importante é aprender com eles. É essencial sermos humildes para tentarmos ver como é que isto corre da melhor maneira possível”, concluiu a ex-ministra da Saúde.