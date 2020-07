Cultura “As pessoas acham que eu não choro, que não sinto solidão e às vezes não é bem verdade”, desabafa Simone de Oliveira Por

Simone de Oliveira esteve à conversa com Cristina Ferreira, na SIC, e falou sobre os momentos complicados que tem vindo a enfrentar no contexto da pandemia, que a têm forçado a um isolamento.

“As pessoas acham que eu não choro, que sou forte, que passo tudo, que não sinto solidão e às vezes não é bem verdade”, explicou a cantora que celebrizou a expressão cantada de “quem faz um filho fá-lo por gosto”.

Admitindo que há pessoas que têm “mais aflições na vida” do que ela, a mulher que tornou célebre o tema ‘Desfolhada’ lembra que a pandemia veio complicar a vida a muitos artistas portugueses.

“Sei que há colegas meus que estão a passar muito mal, de várias áreas”.

Referindo que é necessário “começar a trabalhar devagarinho” em contexto de pandemia, Simone de Oliveira desafia os portugueses a voltarem às salas de espetáculos em segurança.

“Apareçam porque nós precisamos do público. Claro que precisamos do dinheiro, mas também precisamos das palmas, do carinho”, contou na entrevista conduzida por Cristina Ferreira, na SIC.

Simone de Oliveira apelou ainda ao governo que olhe para os artistas e lembram que sempre trabalhou em situações precárias.

“Eu há 62 anos que trabalho a recibos verdes. Eu nunca tive um mês de férias, não sei o que é”, contou, revelando que muitas vezes nem folgas tinha.

“Comecei a trabalhar sem dias de folga. Trabalhei sempre muito”.