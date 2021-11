Artigo patrocinado As melhores criptomoedas para investir agora Por

Uma das grandes conquistas da era digital foi a desmaterialização dos suportes físicos. Com a transição do analógico para o digital, as nossas vidas tornaram-se mais simples, otimizadas e eficientes, ao mesmo tempo que os nossos hábitos pessoais e profissionais se alteraram significativamente. Com as plataformas de streaming mudámos a forma de consumir conteúdo multimédia, com os serviços de cloud ganhámos espaço de armazenamento e com as criptomoedas alterou-se a forma como recebemos e enviamos dinheiro.

As criptomoedas são uma das grandes tendências do momento. Como o próprio nome indica, estas são moedas digitais, que não têm suporte físico. Funcionam exatamente como as moedas tradicionais, mas a sua tecnologia permite-lhes dispensar uma terceira parte, mantendo-as a salvo da inflação e garantindo o anonimato e privacidade de quem executa a transferência financeira. Além disso, são um ótimo investimento financeiro, uma vez que o seu valor depende única e exclusivamente da procura e oferta. Numa altura em que as criptomoedas atingiram máximos históricos, escolhemos aquelas que são as melhores moedas digitais para investir agora.

DOGECOIN

A Dogecoin começou como uma piada, a reboque de um meme muito popular na internet, com um cachorro conhecido por doge. No entanto, graças especialmente ao magnata Elon Musk, esta moeda digital tornou-se inesperadamente num sucesso do mercado financeiro. E, atualmente, é a mais apelativa criptomoeda para investir entre as mais baratas. Basta dizer que, só na primeira metade de 2021, a Dogecoin gerou uma valorização de mais de 8 mil por cento. Está convencido em investir na Dogecoin? Saiba mais neste site de criptomoedas, incluindo como comprar e vender. No entanto, lembre-se que este é, muito provavelmente, um fenómeno passageiro e, como tal, exige moderação.

CARDANO

A Cardano é, provavelmente, a mais recente moeda digital em que vale a pena investir. Apesar de ser relativamente recente, já conquistou um lugar de respeito no mundo das criptomoedas e o seu valor atual de mercado reflete isso mesmo. Além disso, tem vários motivos de interesse, a saber: é uma moeda digital fundada por um dos cocriadores da igualmente popular, Ethereum, o engenheiro informático Charles Hoskinson, o que lhe dá automaticamente grande credibilidade; existem 45 biliões de Cardanos, um valor considerável que lhe dá segurança; e o seu processo de mineração é bem mais sustentável do que os seus principais concorrentes, tornando-a numa moeda digital mais amiga do ambiente, algo que tem levantado cada vez mais preocupação junto dos investidores.

BITCOIN

Para finalizar não podíamos deixar de mencionar a Bitcoin, aquela que foi a primeira moeda digital e que continua a ser mais popular. Afinal de contas, foi esta criptomoeda que mudou o mundo do dinheiro para sempre e abriu as portas à nova tecnologia blockchain. Num ano em que atingiu máximos históricos, após o excêntrico magnata Elon Musk ter investido milhões nesta moeda digital, a Bitcoin continua a ser a melhor moeda digital para investir. No entanto, o valor astronômico atual é um impedimento considerável para a maioria dos investidores.