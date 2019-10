Motores “As corridas são mesmo assim” concede Filipe Albuquerque após segundo lugar no Algarve Por

Filipe Albuquerque esteve perto de repetir o triunfo nas 4 Horas de Portimão, que mais uma vez encerraram a temporada do European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português – que mais uma vez dividiu o Oreca 07 # 22 da United Autosports com Phil Hanson – teve de contentar-se com a segunda posição, apesar de ter chegado a liderar a corrida.

Albuquerque partiu da ‘pole-position’, e parecia capaz de dominar a prova. Mas num ‘sprint’ de quatro horas tudo pode acontecer, e apesar de sair incólume num grande acidente coletivo que se produziu num dos pontos da pista de Portimão, o piloto de Coimbra viu a prova afetada por várias situações de bandeiras amarelas.

Na fase final da corrida Phil Hanson não aguentou a pressão de Paul-Loup Chatin, que estava muito rápido no Oreca da IDEC Sport que viria a vencer a prova e garantir o título do ELMS. O francês ainda cometeu alguns erros nos últimos minutos, mas Hanson não estava suficientemente perto para aproveitar. O britânico terminou a quatro décimas do vencedor.

Filipe Albuquerque tudo fez para materializar a ‘pole’ em triunfo. Tal não foi possível, mas o português tem a consciência do dever cumprido: “Chegámos a ter mais de 30 segundos de vantagem para o segundo classificado. Liderámos grande parte da prova, mas na parte final, o Phil não conseguiu aguentar a pressão do seu mais direto adversário e acabou por ceder o primeiro lugar. As corridas são mesmo assim. Gostava de ter vencido mas não aconteceu”.

“Termos feito a volta mais rápida da corrida, de termos liderado grande parte da prova e de termos tido um carro sempre bastante competitivo. Terminar esta época, que foi bastante complicada no início, com um pódio, é um excelente resultado”,concluiu o piloto de Coimbra, que começa já a pensar na próxima prova do ‘Mundial’ de Resistência, a 9 e 10 de Novembro em Xangai na China.