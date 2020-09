Artigo patrocinado As “bombas” que estão na garagem dos atletas mais famosos do desporto Por

Para muitos atletas profissionais, gastar dinheiro em carros parece ser algo perfeitamente normal. Na verdade, ter apenas um ou dois carros na garagem é pouco quando se pode ter carros exclusivos e únicos no mundo.

De estrelas do futebol a campeões da Fórmula 1, jogadores da NBA e profissionais de wrestling, muitos são os que gostam de colecionar ou exibir a sua coleção privada. Neste artigo vamos mostrar 8 atletas com carros de fazer inveja a qualquer um.

A garagem de 8 dos atletas mais famosos do desporto.

Tom Brady, NFL

Apesar de estar apaixonado pelo seu Audi R8 V10, Tom Brady comprou recentemente um fantástico Rolls-Royce Ghost.

E não se ficou por aqui, o quarterback dos New England Patriots ajudou a Aston Martin a projetar um modelo especial do Vanquish S Volante, Tom Brady Signature Edition.

É limitado a apenas 12 unidades – dado que ele usa o número 12 nos relvados – com um preço inicial de 359.950 dólares.

Além destes dois carros, Tom Brady tem na sua garagem: um Chevy Corvette Z06 descapotável, um clássico americano; Tesla Model S, um híbrido que cada vez mais está na moda; Ford F-150, considera o carro o mais popular da América; e o Bentley Continental GT, um motor W12 de 6,0 litros que produz 626 cavalos de potência.

P.S – Para os amantes da marca Tesla, no final de 2019, foi anunciada a abertura da fábrica da marca na Alemanha. O que irá reduzir o tempo de espera para aceder a modelos como Model S.

Maria Sharapova, Ténis

Desde que Maria Sharapova se tornou embaixadora da Porsche, todos seus carros foram da marca austríaca.

Quando se tornou embaixadora, Sharapova disse: “Este é um dia muito especial para mim”. “Tenho o privilégio de estar associada a algumas das melhores marcas do mundo, mas agora ser parceira da Porsche é uma honra incrível”.

E não ficou por aqui esta parceria, a Porsche chegou a fabricar um carro único com a sua assinatura. Porsche Panamera GTS “by Maria Sharapova”.

David Beckham, Futebol

Pode parecer que foi ontem, mas, na verdade, é já se passaram alguns anos desde que David Beckham retirou-se oficialmente do futebol. Contudo, ainda é um dos jogadores de futebol mais populares que existe e sempre será uma das maiores estrelas do desporto rei.

Fora dos relvados, e juntamente com a sua esposa, Victoria Beckham, têm uma fortuna enorme, com uma vasta coleção de carros caros. Beckham tem um pouco de tudo, desde o Jeep Wrangler a Rolls Royce Phantom Drophead.

Segundo constava, comprou uma frota de Maybach 62 para que pudesse ter uma cama para descansar após treinar quando estava no Manchester United. A título de curiosidade, em 2018, lançou a sua marca de automóveis (apenas disponíveis por sistema de encomenda).

LeBron James, NBA

Para muitos, o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Para outros, um grande colecionador de carros. Com uma garagem cheia de carros, tem o mais intrigante de todos, o Kia K900. Um carro que recebeu como parte de uma parceria de ‘marketing’ com a marca.

No entanto, algumas das suas outras máquinas são verdadeiramente incríveis: Lamborghini Aventador para os amantes de velocidade; Hummer H2, espaçoso e grande como Lebron; Ferrari F430 Spider, um clássico da marca italiana; Maybach 57S, a classe e elegância; e um clássico que parou, e bem, no tempo, o 1975 Chevrolet Impala.

Floyd Mayweather, Boxe

Quando se é o atleta mais bem pago do mundo e o apelido é “Dinheiro”, não é surpresa que Floyd Mayweather tenha uma vasta coleção de carros, provavelmente tão impressionante quanto a carreira invicta no boxe.

Com mais de 15 carros superexclusivos, no valor de mais de 20 milhões de dólares tem uma coleção notável e de invejar! A sua garagem tem carros como: Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – preto e branco, para quando um fica em casa; uma série de Ferrari exclusivos, Ferrari 458 Italia Spider, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari 430 Scuderia e Ferrari Enzo; ou ainda um desportivo de luxo como o Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster.

Há rumores de que comprou três Rolls-Royce Ghosts para a sua namorada. “Simples” prendas, não concorda?

Dario Minieri, Poker

Dario Minieri, desde cedo mostrou estar preparado para as grandes andanças do poker. Em 2008, tornou-se campeão mundial, no World Series of Poker, com apenas 23 anos. Em 2011, no Torneio Caribbean Adventure, o mestre dos torneios de uma mesa, como é chamado, derrotou nas pré-eliminatórias os seus oponentes em tempo recorde. Um registo que lhe permitiu destacar-se entre os 36 finalistas do evento e ser relembrado até hoje pelo feito.

Desde então tem vindo a fazer história. Finalista três vezes no European Poker Tour, conhecido por ser um especialista em heads-up de high stakes, Dario é uma das verdadeiras superestrelas deste desporto.

Em paralelo à sua profissão, tem então uma enorme paixão por carros e velocidade. Conduz um Porsche Cayman, que diz adorar por causa da sensação de velocidade e de poder sentir o asfalto quando percorre curvas e retas. Para Dário, da sua coleção de carros, este é, sem dúvida, “o” carro!

Dario tem ainda a particularidade de ter sido o primeiro jogador a poder trocar os seus Frequent Player Points (ponto ganhos em eventos da marca PokerStars) por dinheiro. A primeira coisa que fez? Comprou um carro de luxo. De que marca? Porsche!

John Cena, Wrestling

John Cena tem sido uma das maiores estrelas da WWE há mais de uma década, mas tem músculos impressionantes e muito poder… na sua garagem. Ele é um grande fã e colecionador fervoroso de muscle cars.

Alguns dos preciosos muscle cars de John Cena datam da década de 1960, com um Dodge Hemi Charger 1966, um COPO Chevrolet Camaro 1969, um Mercury Cougar Eliminator 1970, um Plymouth Superbird do mesmo ano e um AMC Hornet SC / 360 1971 sendo mais que o suficiente para tirar o fôlego.

Dizer ainda que também um superexclusivo: o chamado TG InCENArator, feita à medida para Cena.

Lewis Hamilton, F1

Não é nenhum segredo que Lewis Hamilton adora velocidade. Afinal de contas é um dos melhores pilotos de F1 de todos os tempos. Quando está fora da pista de corrida, tem uma magnífica coleção de carros pronta para conduzir e sentir o sabor do asfalto!

Hamilton é proprietário de carros como: único Pagani Zonda 760 LH, um Ferrari LaFerrari, dois Mercedes SL65 AMGs, um Mercedes SLS AMG Black Series, um Eleanor Shelby GT500 e dois AC Cobras 1967 não restaurados, um em preto e um vermelho, que “quase” únicos no mundo.

Qual destas coleções é a mais impressionante?

Impressionante é mesmo o termo. Para o comum dos mortais, não custa sonhar! Sonhar não custa e quem sabe um dia, carros como este não estão na sua garagem!