As 5 cidades mais acessíveis para viver perto de Lisboa

Onde encontrar casas até 69% mais baratas do que em Lisboa?

Com os preços das casas em Lisboa, como de outros grandes centros, a dispararem, muitos procuram alternativas nos arredores da capital.

Mas quais as cidades mais acessíveis para viver, mantendo uma ligação próxima a Lisboa?

O Imovirtual, portal imobiliário de referência em Portugal, analisou os dados e revela o top 5 das cidades que oferecem o equilíbrio perfeito entre o custo e a qualidade de vida.

Para esta análise foram utilizados como critérios:

os preços médios de arrendamento e venda (dados referentes a novembro de 2024)

a diferença de preços em comparação com Lisboa e distância, em quilómetros.

Preços médios das rendas em Lisboa

Segundo o último barómetro divulgado pelo Imovirtual, referente ao mês de novembro, os preços médios das rendas no concelho de Lisboa rondam os 1.940 euros, enquanto a compra de uma casa alcança uma média de 764.500 euros.

Estes valores representam, face ao mês passado, aumentos de 5 e 2. por cento, respetivamente.

Estes dados evidenciam a tendência geral de aumento dos preços na capital, que tem levado cada vez mais pessoas a procurar alternativas acessíveis fora de Lisboa.

Cidades mais acessíveis para arrendar e comprar casa perto de Lisboa

Para ajudar os consumidores na sua decisão, o Imovirtual apresenta o top das 5 cidades mais acessíveis para arrendar e comprar casa perto de Lisboa, ordenadas pela maior diferença de preços em comparação com Lisboa.

Arrendamento

Almada: 1.100€, por mês; diferença de 43%; 15 kms de Lisboa; Amadora: 1.250€, por mês; diferença de 36%; 15 kms de Lisboa; Seixal: 1.312,50€, por mês; diferença de 32%; 20 kms de Lisboa; Loures: 1.350€, por mês; diferença de 30%; 15 kms de Lisboa; Alcochete: 1.450€, por mês; diferença de 25%; 40 kms de Lisboa.

Compra

Amadora: 240.000€; diferença de 69%; 15 kms de Lisboa; Seixal: 425.000€; diferença de 44%; 20 kms de Lisboa; Almada: 525.000€; diferença de 32%; 15 kms de Lisboa; Loures: 530.000€; diferença de 31%; 15 kms de Lisboa; Odivelas: 600.000€; diferença de 22%; 15 kms de Lisboa.

Viver fora da capital é cada vez mais uma escolha estratégica para famílias, jovens e profissionais.

Além das poupanças significativas, as cidades nos arredores de Lisboa oferecem uma elevada qualidade de vida, proximidade ao trabalho e acesso a serviços essenciais.

Almada e Seixal, por exemplo, destacam-se pela sua ligação direta a Lisboa através de transportes públicos e pelo crescente investimento em infraestruturas.

Arredores da capital já não são cidades-dormitório

De acordo com Sylvia Bozzo, marketing manager do Imovirtual, “já há um tempo que as cidades nos arredores de Lisboa já não são consideradas cidades-dormitório”.

“Além de manter uma proximidade ao centro económico e cultural, estão cada vez mais desenvolvidas e oferecem uma boa qualidade de vida. Por isso, passam a ser opção”, assinala.