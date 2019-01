Motores As 24 Horas de Daytona celebrando as ‘bodas de ouro’ Por

Denominada como a ‘Golden Race’ (a corrida de ouro), pois está a celebrar o seu 50º aniversário, as 24 Horas de Daytona têm este fim de semana todos os condimentos para ser um grande evento.

A prova ‘rainha’ de todo o Campeonato IMSA, tem lugar num traçado mítico para o automobilismo norte-americano, não apenas devido à tradição das corridas de carros sport mas também, e sobretudo, por ser a ‘catedral’ da NASCAR.

Tal como sucedeu no ano passado, os espetaculares Daytona Prototypes são aqueles que potencialmente são a ganhar a corrida que arranca hoje ao final do dia. Mas há muito mais em que centrar as atenções na prova que Filipe Albuquerque e João Barbosa venceram em 2018.

Este vídeo fala por si.